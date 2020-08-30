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التحقيق مع ضابط فرنسي يشتبه في تسريبه وثائق للمخابرات الروسية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، الأحد، أن ضابطاً كبيراً خضع للتحقيق للاشتباه في خرقه للأمن.

وذكرت إذاعة «أوروبا 1»، أن ثمة اشتباهاً بأن ضابطاً يعمل مع حلف شمال الأطلسي في إيطاليا، أرسل وثائق حساسة إلى المخابرات الروسية. وقالت بارلي للإذاعة: يخضع ضابط كبير للتحقيق بشأن خرق أمني، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل.

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