«مبادلة» تعزز خدمات صناعة الطيران في «سند»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا في مجموعة «سند»، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لدعم أهداف المجموعة بتوفير حلول متكاملة وشاملة لقاعدة عملائها العالميين من خلال كل من «سند لتقنيات الطيران» و«سند لتقنيات الطاقة» و«سند كابيتال».

وتم تعيين تروي لامبيث رئيساً تنفيذياً لمجموعة سند مع استمراره في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة سند كابيتال، والتي تسلم قيادتها منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2009. بدوره، سيشغل منصور جناحي منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند مع استمراره في شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركتي «سند لتقنيات الطيران» و«سند لتقنيات الطاقة»، المنصب الذي يشغله منذ شهر مارس من عام 2018. وتأتي هذه التعيينات لدعم جهود مبادلة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران والخدمات الصناعية.

وتم إطلاق مجموعة سند في نوفمبر من عام 2019 لدعم استثمارات مبادلة لصناعة الطيران الهادفة إلى تحقيق التميز والريادة في الخدمات الهندسية وحلول التمويل. وتركز استراتيجية المجموعة على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وجمع وتحليل البيانات عبر جميع وحدات الأعمال، بهدف الارتقاء بالخدمات التي توفرها لعملائها.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سند» والمدير التنفيذي لوحدة مبادلة لصناعة الطيران: «ساهم كلٌ من تروي لامبيث ومنصور جناحي في نمو وتطور مجموعة «سند» بشكل كبير، وكان لهما دورٌ مهم في تحقيق التكامل بين شركاتها وعملياتها لتقديم مجموعة من الخدمات والحلول الشاملة التي تلبي احتياجات السوق. ومع التغير الكبير الناتج عن توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وتوقعات العملاء، سنستطيع من خلال رؤيتنا الهادفة إلى تكوين مجموعة خدمات متكاملة من مواصلة دورنا في الابتكار وتوفير منتجات رائدة وفق أعلى المعايير العالمية، لتلبية احتياجات العملاء وإضافة القيمة لهم. وبفضل الجهود المميزة والخبرة القيادية التي يتمتع بها كلٌ من تروي ومنصور سنتمكن من تحقيق خططنا المستقبلية والمضي للأمام بخطى راسخة.

وتضم مجموعة «سند» ثلاث شركات هي شركة «سند لتقنيات الطيران»، المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات الطائرات، وشركة «سند كابيتال»، مزود خدمات تأجير مكونات ومحركات الطائرات، وشركة «سند لتقنيات الطاقة»، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات الغازية، لتصبح مجموعة «سند» أحد أبرز المراكز المتخصصة في توفير خدمات الطيران عبر توفيرها حلولًا شاملة تدعم احتياجات عملائها.

وشهدت سند منذ عام 2016 نمواً كبيراً من خلال توفير خدماتها لقاعدة متنامية من العملاء حول العالم من مقرها الرئيسي في أبوظبي. ومن أبرز الصفقات التي أبرمتها المجموعة، توقيع عقد ضخم لصيانة المحركات بقيمة 23 مليار درهم إماراتي بين شركتي «رولز رويس» و«سند لتقنيات الطيران»، وتوقيع شركة «سند لتقنيات الطاقة» عقداً آخر لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لشركة «شمس»، إضافة إلى عقد لتأجير المحركات بين «سند كابيتال» والاتحاد للطيران بقيمة مليار درهم إماراتي.