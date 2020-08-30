زيارات ميدانية للتأكد من عدم رفع أسعار المستلزمات المدرسية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مجموعة من الزيارات الميدانية، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الرقابية في الأسواق المحلية، والاستعداد لموسم العودة إلى المدارس. وقد شملت الزيارات عدداً من المراكز التجارية، ومنافذ البيع المتخصصة في بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية، وذلك بهدف التأكد من استعدادها وجاهزيتها لبدء الموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم المبالغة في رفع الأسعار.

وبدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك زياراته، منذ يوم الأربعاء الماضي، وستستمر لمدة أسبوع، وستشتمل أيضاً على التحقق من مدى التزام المنافذ والمتاجر باشتراطات العروض الترويجية، بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم الاستغلال السلبي لزيادة ونمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية.

قال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «نهدف من خلال الجولات الرقابية التي ينظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إلى رفع وعي المستهلكين والتجار على حد سواء، لضرورة تجنب أي حالات استغلال أو غش تجاري أو رفع أسعار بشكل مبالغ فيه. وقد لمسنا حتى الآن التزاماً عالياً من قبل منافذ البيع والمتاجر التي تم زيارتها، بالإضافة إلى توافر المنتجات المدرسية والقرطاسية بالشكل المطلوب».

وأضاف الزعابي: مستمرون في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بأنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص.