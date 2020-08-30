إصابات متباينة بفيروس «كورونا» في العالم.. ورقم قياسي في الهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت العديد من دول العالم إصابات متباينة بفيروس «كورونا»، بيد أن القاسم المشترك بين أغلبيتها تصاعُد أعداد الإصابات، في حين سُجل رقم قياسي في الهند.

وأعلنت الهند، الأحد، أنها أحصت 78 ألفاً و761 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو/تموز الماضي، في الولايات المتحدة، وبلغ 77 ألفاً و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها فرانس برس.

والهند هي رسمياً ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات، وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3.5 مليون مصاب بالمرض. في المجمل، أودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند. وأُعلن عن الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية مُنذ مارس/آذار الماضي، لمكافحة تفشي الوباء.



أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و 978 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس «كورونا» المستجد.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى 5.890.532 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

الصين

في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي سجل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا»، السبت، وكلها واردة من الخارج، مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محلياً لليوم الرابع عشر.

وقالت اللجنة، إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها، السبت، نزولاً من عشر حالات قبل يوم. وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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البرازيل

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 758 حالة وفاة، و41350 حالة إصابة جديدة جراء فيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا». وتعد البرازيل أكثر الدول تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

المكسيك

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 673 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819. وقالت الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا 785 حالة، خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 241771. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ست حالات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9295.

كورونا الجنوبية

في المقابل، سجلت كوريا الجنوبية زيادات مؤلفة من ثلاثة أرقام لليوم السابع عشر في حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، الأحد، مع سريان القيود على تناول الطعام في المطاعم والحانات في منطقة سول ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» بحلول منتصف ليل السبت، في أبطأ زيادة يومية منذ خمسة أيام لتصل المحصلة العامة إلى 19699 حالة إصابة و323 حالة وفاة جراء مرض «كوفيد-19».

ومددت البلاد يوم الجمعة المرحلة الثانية من قواعد التباعد العام لمدة أسبوع آخر على الأقل، وأعلنت قواعد أكثر صرامة على الأماكن التي تزيد فيها خطورة انتشار الفيروس.