شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تعليق الصلاة في المناطق الصناعية بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية، برفع تعليق الصلاة في المساجد في إمارة دبي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عن رفع تعليق الصلاة في المساجد في المناطق الصناعية والمدن العمالية، بدءاً من صلاة فجر يوم الأحد 30 أغطس، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد، حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح، بعد وضع مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها.
وتؤكد الدائرة وجوب حرص الجميع، على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية، للحدّ من تفشي الوباء.
هذا ويأتي فتح أبواب المساجد مجددا ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.
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