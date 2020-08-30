كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ينضم إلى سباق خلافة آبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الأحد، إن يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء سينضم إلى السباق على خلافة رئيس الوزراء، شينزو آبي، مع ازدياد سخونة المنافسة على خلافة أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة باليابان.

ونفى سوجا الذي عمل مساعداً لآبي لفترة طويلة في دور داعم رئيسي، اهتمامه بمنصب رئيس الوزراء، ولكنه لفت الأنظار بسلسلة من المقابلات مع رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى خلال الأيام التي سبقت استقالة آبي المفاجئة لأسباب صحية.

وقال آبي، الجمعة، إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه، ممهداً الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم. ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر رئيساً للوزراء؛ بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

وقالت كيودو نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته، إن سوجا قرر الانضمام لسباق رئاسة الحزب الديمقراطي الحر، بعد أن رأي ضرورة أن يلعب دوراً قيادياً في ضوء التوقعات بقدرته على إدارة أزمات مثل جائحة «كوفيد-19»، وأكبر هبوط اقتصادي شهدته اليابان خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وسينضم سوجا بذلك إلى مرشحين آخرين هما وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، ووزير الدفاع السابق، شيجيرو إيشيبا.