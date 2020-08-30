شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 57 شخصاً ومقتل 29 آخرين في انهيار مطعم بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قتلوا، وأصيب سبعة بجروح خطِرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي، في مقاطعة شيانجفن في جنوب غرب شانشي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد. وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض، وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة. وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.
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