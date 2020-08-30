وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى ميناء المكلا باليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت إلى ميناء المكلا سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطناناً من المواد الغذائية والحقائب والأدوات المدرسية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي محافظة حضرموت.

يأتي وصول السفينة امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية، دعماً لليمن وشعبه.

وعبّـر المسؤولون في مديرية المكلا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الجهود التي تبذلها على جميع الصعد عامة، وعلى الصعيد الإغاثي خاصة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة بالمحافظة، مشيدين بالتدخل الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر في محافظة حضرموت، عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، وإقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي.

وأشاد أهالي منطقة الحرشيات، بالدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، موجهين الشكر والتقدير لقيادتها وشعبها.

ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن (21 طناً و 400 كيلوجرام)، مستهدفة 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة الحرشيات بمديرية المكلا في محافظة حضرموت. يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها مُنذ بداية عام 2020 بلغت 30410 سلال غذائية تزن (2419 طناً و 128 كيلوجراماً) استهدفت 152050 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.