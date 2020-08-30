انفراجات الأسهم.. التعافي يبدأ من «البنوك» والتحدي الأكبر يبقى في «العقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أبدى خبراء في الأسهم تفاؤلاً ولكن بحذر حول أداء أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة والربع الرابع من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى العوامل الضاغطة ومدى السيطرة على انتشار وباء فيروس «كوفيد-19»، ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات، مع توقعات بتحسن أداء قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والصحة التي استفادت من الجائحة، مستبعدين في الوقت ذاته حدوث تغيير جوهري في الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار البنوك في أخذ مخصصات، والفجوة في قطاع العقار.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ«الخليج» أن رصانة القطاع المصرفي مطئنة، وأن مرحلة التعافي تبدأ من هذا القطاع، فيما التحدي الأكبر يتمثل في القطاع العقاري الذي لا يزال يعاني من أزمة بين العرض والطلب، مؤكدين أن هناك انفراجة مدروسة في مختلف القطاعات مع استمرار الأسواق في إعادة تصحيح مسارها، لكن الأسعار الحالية في الأسهم سيتم المحافظة عليها.

وأشاروا إلى أننا لن نشهد نزولاً قوياً إلا في حال حصول مفاجآت، وفي المقابل لن يكون هناك صعود قوي لأن أداء الشركات ضعيف، والربع الرابع مرتبط بالتوزيعات ومعظم هذه الشركات لن تقوم بتوزيعات مما يشكل عامل ضغط على الأسواق.

منحى إيجابي

وأكد المحلل المالي، وضاح الطه، أن التحسن في الربع الرابع يعتمد على مدى السيطرة على انتشار الوباء، خاصة أن المؤشرات الأساسية كانت إيجابية عندما بدأت أعداد الإصابات بالتراجع، وهذا الموضوع يتطلب مسؤولية اجتماعية في كيفية منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وبيّن الطه أننا لمسنا آثاراً إيجابية في الفترة الماضية مع إعادة فتح الأنشطة الإاقتصادية، وإذا ما كانت الأمور تسير بمنحى إيجابي على صعيد عدد الإصابات فإن الاقتصاد سيواصل مرحلة التعافي بدون أي قلق، فيما ستسفيد قطاعات أساسية من هذا التعافي مثل السياحية والنقل الجوي، والتي تعد محوراً أساسياً في الاقتصاد الكلي.

وشدد الطه على أن النقطة الأهم في مرحلة التعافي تتمثل في الأسهم الرصينة في البنوك والعقار والتي ستقود ارتفاعات أسواق المال، لاسيما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» وغيرها.. معتبراً أن تعافي القطاع المصرفي جزء مهم في تدعيم أداء الأسواق، علماً بأن أخذ المخصصات في هذا القطاع أدى إلى انخفاض الربحية بشكل كبير، في حين نتجه إلى سياسة تحفظية على موضوع المخصصات.

وقال الطه: «لا أعتقد أننا سنلجأ إلى أخذ حجم كبير من المخصصات بالربع الرابع كالذي شهدناه في الربعين الأول والثاني، منوهاً بأن رصانة القطاع المصرفي مطمئنة، خاصة أن قاطرة التعافي تبدأ من هذا القطاع، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه المصرف المركزي في توفير السيولة والتسهيلات، وأدى ذلك إلى حل الكثير من مشاكل البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة».

التحدي الأكبر

ولفت الطه إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لأسواق المال يتمثل في القطاع العقاري الذي لا يزال يعاني من أزمة العرض والطلب، حيث كانت هذه الأزمة موجود أصلاً قبل ظهور وباء «كورونا»، كما أن حجم تأثير كورونا زاد الفجوة بين العرض والطلب، والذي لم يقتصر على الشركات المدرجة في الأسهم، وإنما كافة الشركات، وبالتالي يحتاج هذا القطاع إلى وقت أطول للتعافي.

وأوضح الطه أن شركات التطوير العقاري لديها مسوؤلية وطنية لإيجاد حلول تحفز الطلب على القطاع، منها تقديم تسهيلات القروض وتخفيض الأسعار وتمديد فترات السداد.

وعلى صعيد السيولة القوية التي استقطبتها الأسهم في الآونة الأخيرة، قال الطه: «إن هذه السيولة لا تبعث على الاستغراب، بالنظر إلى أنها إما كانت تأتي من خلال صفقات خاصة على أسهم دفاعية، أو أنها لم تكن مستخدمة عن طريق الودائع الموجودة في البنوك، إلا أن هذه العودة للسيولة تمثل انعكاساً على انخفاض مستوى القلق وإشارة إلى تعافي تدريجي».

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المستثمر الأجنبي

المحلل المالي عميد كنعان قال: «أداء الأسهم عادة ما يعكس التوقعات المستقبلية للاقتصاد، وعلى مدار الستة أشهر السابقة للأداء الاقتصادي، كانت الأسهم الإماراتية من بين الأسواق التي دفعت ثمناً لوباء «كورونا»، حيث بالغ المستثمرون كعادتهم بالتوقعات المتشائمة على أكثر من حدث اقتصادي في سنوات سابقة، وعلى صعيد مستويات السيولة في الأسبوعين الماضيين، فإنها تعتبر انعكاساً لمدى ملاحظة المستثمر الأجنبي التأخر الحاصل في أسواقنا وهذا ما يفسر حجم السيولة التي تم ضخها من الأسواق، ومدى اهتمام مديري الصناديق بانتقاء الأسهم القيادية.

وأكد كنعان وجود فرص استثمارية في كل قطاع في الفترة الراهنة، وفي الوقت الذي دفع القطاع المصرفي ثمناً لأزمة الفيروس، إلا أننا وجدنا تعافياً ومستوى ربحية معقولاً مقارنة بأداء الاقتصادات أو القطاعات الأخرى، ما يفسر انتقائية الشراء لأسهم بعض البنوك».

وفي حديثه عن قطاع العقار قال كنعان: «بالرغم من الأداء السلبي للعقار وموجة التشاؤم حيال القطاع، فإن أسعار أسهم العديد منه مازالت تتداول عند مستويات جاذبة، وبعض المؤشرات المالية لشركات العقار عند أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث يتم التداول على سهم إعمار العقارية مثلاً عند مكررات ربحية بأقل بحدود أربع مرات».

تسارع السيولة

وتوقع كنعان أن قطاع العقار سيكون أول المتعافين من الأزمة في الأيام القادمة، وهذا ما سنشهده من خلال تسارع ضخ السيولة خلال الفترة القادمة، إذ سنشهد في الربع الرابع استمراراً لتصحيح مسار الأسواق نحو الإيجابية، وهذا الربع يعد مقدمة لاستحقاق التوزيعات التي في العادة ما يتم ترتيب المحافظ من مديري الصناديق بناء على العائدات السنوية التي ستجنى بالربع الأول من عام 2021.

وأضاف كنعان أن المتغيرات الأخيرة ستلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها السياحة، كما سنشهد تحسناً اقتصادياً في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصحة، مع التطور المهم الذي خلقته جائحة كورونا على هذه القطاعات الثلاثة، فيما لاحظنا ضخ سيولة من جانب صناديق استثمارية خارجية في الأسهم بطريقة تؤدي إلى استثمارها لاحقاً.

واستبعد كنعان إعادة الإغلاقات كالذي حدث في بداية انتشاء فيروس كورونا، بل يتوقع أن تحدث انفراجات مدروسة في كافة القطاعات الاقتصادية وتشمل النقل والسياحة والأسواق، في وقت يجب ألا نغفل الظلال القاسية التي ألقاها الوباء على الصعيد العالمي، فيما التغيير الجذري سيكون في العام القادم مع تحسن في جميع الأنشطة في الربع الأول من 2021.

تداعيات لم تنته

وليد الخطيب مدير شريك في شركة «غلوبال لتداول الأسهم والسندات»، توقع أن يكون أداء الربع الرابع أقل إذا ما قورن بالفترة ذاتها من عام 2019، لأن تأثيرات فيروس كورونا لا تزال طاغية على المشهد الاقتصادي، ومع الدخول في الربع الثالث من العام الجاري، لا يوجد تغيير جوهري في الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الأداء الضعيف للبنوك، وكذلك استمرارها في أخذ مخصصات، وهذا ما يؤكد أن التداعيات لم تنته بعد، وإذا لم نجد حلاً جذرياً للفيروس، فمسألة الإغلاق قد تكون واردة مجدداً وبنسب متفاوتة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وأكد الخطيب أن أسواق الأسهم خصمت كل تداعيات فيروس كورونا على الشركات المدرجة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحسن في أحجام التداولات التي استفادت من الأسعار المتدنية عبر دخول مضاربين للاستفادة من هذه الأسعار والحركة الإيجابية.

وقال الخطيب: «التداولات التي شهدنها في الأسبوعين الماضيين عبارة عن سيولة تدويرية لم ترفع السوق بشكل كبير، لأن المشتري هو نفسه البائع، وهاذ ما يفسر حجم التداول المرتفع في مقابل الحركة الضعيفة، ولن تكون فائدة كبيرة للارتفاعات لأن التخوف لا يزال موجوداً وكذلك العوامل الضاغطة على الأسواق بينما لن يكون هناك تحسن ملحوظ مع نهاية العام 2020.»

ولفت الخطيب إلى الأسعار الحالية سيتم المحافظة عليها، كما لن نشهد نزولاً قوياً في السوق إلا إذا كان هناك مفاجآت، وفي المقابل لن يكون أي صعود قوي لأن أداء الشركات ضعيف بشكل عام، والربع الرابع مرتبط أصلاً بالتوزيعات ومعظم هذه الشركات لن تقوم بتوزيع أرباح، وبالتالي ستكون مسألة التوزيعات عامل ضاغط على الأسواق.