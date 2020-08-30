تونس... طعن 3 أشخاص أمام ملهى ليلي

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، قوله أن دورية مشتركة بين مركز الأمن العمومي بالحمامات وفرقة أمن الملاهي، تمكنت بعد منتصف ليلة السبت من القبض على نفر بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

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وأوضح الجبابلي، أن الشخص المذكور تعمد طعن 3 أشخاص أمام أحد الملاهي الليلية.

ولفت المسؤول الأمني التونسي إلى أنه تم القبض على مرتكب الحادثة، بعد 30 دقيقة على الواقعة، إثر مداهمة محل إقامته بمنارة الحمامات.