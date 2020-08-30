الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

وجاء في التغريدة: "الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق إلى زيارته غدا إلى بيروت، والتطورات السياسية الراهنة في لبنان حيث جدد الرئيس الفرنسي تأييده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة".

​وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، يوم أمس الأول الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وقال المسؤول للصحفيين، قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء، "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج".

وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.