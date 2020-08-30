وصول حمدوك ومدير المخابرات إلى جوبا لحضور مراسم توقيع اتفاقيات السلام

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأنه قد رافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير، عمر بشير مانيس، وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح وهبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

واستقبل حمدوك والوفد المرافق بمطار جوبا مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام، توت قلواك، ووزير الدفاع السوداني اللواء ركن، يسن إبراهيم يس، وعدد من فريق التفاوض السوداني وقيادات من حركات الكفاح المسلح بالجبهة الثورية.