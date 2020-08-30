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واستقبل حمدوك والوفد المرافق بمطار جوبا مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام، توت قلواك، ووزير الدفاع السوداني اللواء ركن، يسن إبراهيم يس، وعدد من فريق التفاوض السوداني وقيادات من حركات الكفاح المسلح بالجبهة الثورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول حمدوك ومدير المخابرات إلى جوبا لحضور مراسم توقيع اتفاقيات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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