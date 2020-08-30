سوريا تدخل 3 آبار غاز جديدة في الإنتاج بزيادة 700 ألف متر مكعب يوميا

وقالت وزارة النفط السورية اليوم الأحد على صفحتها على فيسبوك: "ثلاثة آبار جديدة في الخدمة بانتاجية إجمالية تقدر بـ 700 ألف متر مكعب يومياً من الغاز. تمكنت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية من إكمال أعمال الاصلاح على بئري (أبو رباح 10 - شرق الأرك 1). Advertisements كما أنهت أعمال الحفر على بئر الشريفة 6 وهي جاهزة للإدخال بالإنتاج وبإنتاجية إجمالية مؤكدة من المواقع الثلاثة تبلغ 700 ألف متر مكعب من الغاز". وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد مرسوما بتشكيل الحكومة السورية برئاسة المهندس حسين عرنوس.

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