بعد مواجهته بالاتهامات... النيابة المصرية تقرر حبس أحد متهمي قضية "الفيرمونت"

وقالت النيابة، في بيان لها صدر اليوم، "النيابة العامة تأمر بحبس المتهم، عمر حافظ، احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي)، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذا لقرار النيابة العامة، يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري".

وتابع البيان "وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجار استكمال التحقيقات".

وذكر مكتب النائب العام المصري، يوم الأربعاء الماضي، أن سبعة مشتبه بهم في القضية، التي تعود لعام 2014، غادروا البلاد الشهر الماضي.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن "الرجال غادروا مصر بين 27 و29 يوليو/ تموز بعد أن بدأت مزاعم ضدهم تنتشر على الإنترنت، ولم تذكر النيابة العامة "أين سافروا".

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لكنها قالت إنها "تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين".

وأضافت في البيان، "وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما".

وتمكنت قوى الأمن اللبنانية، أول من أمس الجمعة، من إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم في القضية.

وورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بتاريخ، الخميس الموافق 27 أغسطس/ أب الجاري، كتاب من مكتب الأنتربول في مصر، يتضمن أسماء 7 أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان متهمين باغتصاب فتاة، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتبين من التحريات أن 5 من أصل سبعة دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على 3 مشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية، وهم: (مواليد 1988 و1990 و1987)، وأنهم غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.