شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 13 ألفا و423 حالة، وأضاف المركز -وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد الوفيات 232، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة يصل إلى 11 ألفا و781.

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