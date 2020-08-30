شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف السياحة فى السعودية يخلق المزيد من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية حيث تستعد لعودة الحركة السياحية، مؤكدا إن استئناف السياحة في المملكة العربية السعودية يعني إعادة بدء خطة المملكة لجعل القطاع ركيزة لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وقال فى تعليق حول زيارته للمملكة للاطلاع على اجراءاتها الاحترازية لاستئناف السياحة :" أعجب بمتحف الطيبات ، الذي يعود تاريخه إلى 2500 عام وإرث جدة التاريخية ، على البحر الأحمر ، بوابة مكة، وأثني على الوزارة لجعل السياحة ركيزة التنمية المستدامة".

وكان زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، قد قام بزيارة لمصر الاسبوع الماضى، وحرص على تسجيل فعاليات زيارته الرسمية لمصر على مدار الثلاثة أيام الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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حيث قام بنشر صور عديدة عن أبرز الأماكن التي زارها، وأهم اللقاءات التي قام بها وعلى رأسها لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية، ولقائه مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الى زيارته للمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، معربا عن سعادته البالغة لوقوفه أمام الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع، متمنيا للجميع أن ينالوا مثل هذه الفرصة لزيارتها.

ونشر أيضا صورا لزيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية والذى تعرف خلالها على المزيد عن التقاليد والفنون والثقافة عن مصر، مؤكدا على أن مدينة القاهرة في طريقها للترحيب بكافة السائحين واستعادة السياحة إليها مرة أخرى.