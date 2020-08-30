شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقرار الأوضاع بجزيرة توتي السودانية بعد فيضان عارم للنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، استقرار الأوضاع في جزيرة توتي، التى ضربتها السيول والفيضانات النيلية، وستببت فى تدمير العديد من المنازل وتشريد عشرات الأشخاص.

وكان الفيضان قد كسر الجسر الواقي للجزيرة باتجاه الشرق قبالة بحري (النيل الأزرق)، وزاد بالأمس عن الأيام السابقة مما آثار قلق السكان خاصة َمن يسكنون بالأطراف بمحازاة النيل.

ويعيش سكان الجزيرة في ترقب وحذر َمنذ أيام، مع استمرار الخوف لحين انقضاء فترة الفيضان .

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وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 88 وفاة و44 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان نشر اليوم أن الوفيات ارتفعت إلى 88، والإصابات 44، موضحا أن 19 ألفا و723 منزلاً إنهار كليا، و36 ألفا و412 جزئيا، بجانب تضرر 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشي. يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.