شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك برلمانى فى البحرين لخفض رسوم المدارس والجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحرينى النائب أحمد العامر، إن هناك تحرّكًا برلمانيًا من أجل إلزام المدراس والجامعات الخاصّة بخفض رسومها في العام الدراسي الجديد.ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، كشف في هذا السياق عن تقديم مقترح برغبة في هذا الصدد، كباكورة لتحرّكات نيابية قادمة.

وأفاد بأنّ المقترح برغبة يتضمّن الطلب من الحكومة بأن تبادر وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصّة بتخفيض الرسوم الدراسية بما لا يقلّ عن 25%، والجامعات الخاصّة بما لا يقلّ عن 20%، سيما في ضوء توجّه تلك المدارس والجامعات للدراسة عبر «الأونلاين» بنسبةٍ كبيرة تصل إلى أكثر من 50%، وشارك في تقديم المقترح -بالإضافة إلى العامر- كل من النواب أحمد الانصاري، محمد بوحمود، باسم المالكي، وعلي اسحاقي.

واكد النائب البحرينى أحمد العامر في تصريح للأيام بأنه جاء نظرا الى الظروف التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا وما شاكلها من اعباء مادية على الاسرة البحرينية واقتصادية على كاهل الدولة والمواطن، منوها على وجوب خفض الرسوم التعليمية والمساهمة في نهضة البلاد من خلال مساهمة الجميع في ذلك كما انه يجب نشر اسماء الطلبة الذي تم تخصيص بعثات لهم من اجل ضمان مبدأ الشفافية.

وذكر العامر ان هدف المقترح هو تفعيل مبدأ التكافل المجتمعي بين كافة مؤسسات الدولة والطاع الخاص التعليمي والمشاركة في مواجهة المشاكل الناتجة عن جائحة كورونا الى جانب تخفيف الاعباء المادية عن المواطنين وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية.