مؤسسة أمريكية: رؤية "عُمان 2040" ستساعد فى نمو اقتصاد السلطنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تقرير حديث نشرته مؤسسة "ماركت ووتش" الأمريكية للاستشارات الاقتصادية، بجهود حكومة سلطنة عُمان في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأكدت المؤسسة الأمريكية أنه من المتوقع أن تساعد رؤية "عُمان 2040" في نمو الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٦.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشهد دول الشرق الأوسط موجة بناء وتشييد في السنوات القادمة، مع تطوير مشروعات البنية الأساسية لتتناسب مع معايير الدول المتقدمة، إلى جانب إنشاء مؤسسات تجارية واسعة النطاق، مثل المدن الاقتصادية والمدن الطبية والفنادق والمكاتب.
وأضاف التقرير أن دول الشرق الأوسط تسعى جاهدة لتقوية قطاعاتها غير النفطية كالسكن والضيافة، مما يتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً خلال الأعوام الستة المقبلة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدره ٥.٥%.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أيضاً أن تنمو القطاعات التجارية وقطاع الضيافة والسكن في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل معتدل، مع توقع ازدهار قطاع البنية الأساسية في هذه البلدان في السنوات القادمة.
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