شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشيد باتفاق السلام ويعتبره خطوة فى بناء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية في جوبا التي وصلها اليوم للمشاركة في التوقيع عليه، يمنح البلاد الاتفاق طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

وقال حمدوك في حسابه على تويتر: "إنه توجه الى جوبا عاصمة جنوب السودان الشقيق "لمشاركة وفد الحكومة والرفاق في حركات الكفاح المسلح الفرح ودعم اتفاق السلام" الذي سيجري توقيعه بالأحرف الأولى غداً الاثنين. توصُّلُنا لإتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة.

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وقال حمدوك إن "الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء؛ بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين مجتمعاتنا المحليّة، ومنها استكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات شعبنا العظيم وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية، هذا الطريق الطويل سنمشيه معاً."

ووصف الوصول الى الاتفاق و من ثم التوقيع عليه بالاحرف الاولى وصولا الي التوقيع يم الاثنين بانه يمثل "لحظة تفاؤل بما حققناه معا لمواطناتنا ومواطنينا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الاهلية في السودان وهم يستحقون منّا الكمال" و اضاف حمدوك بان الاتفاق يمثل كذلك لحظة استشراف للمستقبل "بأن نظل نعمل معاً على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة اخرى."