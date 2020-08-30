شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة تدريجيا بالإمارات اليوم وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 فى دولة الامارات العربية المتحدة، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج وزارة التربية والتعليم بحسب صحيفة البيان.

وأقرت وزارة التربية والتعليم تطبيق منظومة التعليم الهجين "الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بعد" مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع عناصر العملية التعليمية.

وينطلق العام الدراسي الجديد بالامارات اليوم وفق سيناريوهات استثنائية أملتها جائحة «كورونا»، إذ تشهد المدارس الحكومية عودة تدريجية لطلابها، حسب خمسة مسارات زمنية حددتها الوزارة، تبدأ بحضور 25% من الطلبة في الأسبوع الأول، لتصل إلى 100% بعد خمسة أسابيع، فيما تنتظر المدارس الخاصة سيناريوهات مختلفة، تحددها اختيارات ذوي الطلبة لشكل التعليم الأنسب لأبنائهم، وفق ما يرونه.

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت لأسر الطلبة في المدارس الحكومية اختيار النموذج التعليمي الأنسب لدراسة أبنائها، خلال الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اليوم، ما بين التعليم المدرسي والتعليم عن بُعْد، فيما تباينت السيناريوهات التعليمية التي ستطبقها المدارس الخاصة لطلبتها على مستوى الدولة، إذ منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس فرصة تحديد النموذج التعليمي الخاص بكل مدرسة، بالتشاور مع أولياء أمور طلبتها، لاختيار الشكل الأنسب لعودة أبنائهم إلى المبنى المدرسي، مؤكدة المسؤولية المشتركة بين المدرسة وأولياء الأمور والجهات المعنية.

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وقالت الوزراة عبر «تويتر»: «مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.. يسعدنا استئناف الدراسة في 30 أغسطس الجاري، ضمن إجراءات احترازية ووقائية وآليات متخذة تصب في مصلحة الطالب، وتسهم في تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية».



وأضافت: «تم إتاحة المجال لأولياء الأمور في حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعلم عن بُعد للفصل الدراسي الأول، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للمجتمع المدرسي، وطمأنة الميدان على سلامة أبنائنا الطلبة، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التباعد الجسدي».



وقالت: «وفقاً لآخر المستجدات وبناء على الأوضاع الصحية الراهنة تم الأخذ بعين الاعتبار وضع خطط محكمة لضمان عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الدولة بدون استثناء، ولمختلف المراحل الدراسية».



وتابعت: «تم وضع وثيقة مرتبطة بعودة الطلبة للمدارس، عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل جميع المنشآت التعليمية في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للتعلم عند تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كوفيد- 19».