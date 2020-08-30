شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من عناصر حركة الشباب خلال اشتباكات بجنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 6 من عناصر حركة الشباب حتفهم في اشتباكات اندلعت مع الجيش الصومالي بإقليم جوبا السفلي بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

وقال عدن محمد إبراهيم قائد قوات جوبالاند - في تصريحات للصحفيين نقلها "راديو شابيلي" الصومالي اليوم /الأحد/ - إن عناصر من حركة الشباب شنت هجوما على قاعدة تابعة لقوات الولاية، لكن الجيش تمكن من صد الهجوم، مضيفا أن المسلحين تكبدوا خسائر فادحة خلال مواجهتهم مع الجيش، إلا أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل جندي واحد وإصابة اثنين آخرين.

وكثفت القوات الحكومية عملياتها ضد مقاتلي حركة الشباب في المناطق الجنوبية والوسطى في الأشهر الأخيرة، لكن المسلحين ما زالوا يختبئون في المناطق الريفية بتلك المناطق، وينفذون الكمائن ويزرعون الألغام الأرضية.

