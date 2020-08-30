الصحة العمانية تعلن ارتفاع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ 85544 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة، بلغ 85 ألفا و544 حالة والوفيات 677 حالة والمتعافين 80 ألفا و459 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن إجمالي المحتجزين في المستشفيات، بلغ 402 والمحتجزين في العناية المركزة 156 حالة.
وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الفائتة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 677 وفاة.
ودعت الوزارة، وفق ما نشرت صحيفة "الشبيبة" الجميع إلى تحّمل المسؤولية الفردّية والمجتمعّية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل.
وكذلك المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال وعدم الخروج من المنازل إّلا للضرورة..
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