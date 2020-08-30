مقتل وإصابة 16 شخصا فى انفجار لغم بريف حماة الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مدني وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محيط قرية الحمرا بريف حماة الشمالي الشرقي.
وذكر مراسل وكالة سانا في حماة أن لغما من مخلفات الارهابيين انفجر أثناء قيام مجموعة من الفلاحين بأعمال زراعية في محيط قرية الحمرا المحررة من الإرهاب بريف حماة الشمالي الشرقي ما تسبب باستشهاد أحد الفلاحين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.
وكان أصيب مدنيان بجروح في الـ 23 من الجاري جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كرناز شمال غرب حماة.
وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.
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