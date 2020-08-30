شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد ، اليوم الأحد ، مرسوما بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس. ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك قائمة بأسماء الوزراء في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة. - المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء - العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع - وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين - الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف - منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية - المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة - الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية - الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل - الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية - عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام - اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية - المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة - الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي Advertisements - المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان - المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة - طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك - الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة - الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية - أحمد السيد وزيراً للعدل - تمام رعد وزيراً للموارد المائية - الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية - المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل - بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية - الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة - زياد صباغ وزيراً للصناعة - المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي - المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء - محمد فايز البرشة وزيراً للدولة - محمد سمير حداد وزيراً للدولة - ملول الحسين وزيراً للدولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.