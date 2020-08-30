شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تصادر كافة الأسلحة فى مناطق النزاعات العشائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، مصادرة كافة الأسلحة فى مناطق النزاعات العشائرية، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا - في تصريح نقلته قناة (السومرية العراقية) - إن هناك توجها بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة لفرض الأمن وضبط الأسلحة التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء.

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