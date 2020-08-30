شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و398 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 87,955 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 69,690 حالة. Advertisements كما سجلت الوزارة 398 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 60,600 حالة. وأعلنت الوزارة وفاة 3 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 382، وفق ما نشر موقع "البيان الإماراتي".

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