الأردن.. الإفراج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قررت السلطات الأردنية، الأحد، الإفراج عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج، إثر توقيفه على خلفية رسومات اعتبرت مسيئة لدول خليجية.

وقال محامي حجاج، مروان سالم، للأناضول، إن توقيف موكله الأربعاء الماضي، "جاء على خلفية 3 رسوم اعتبرت مسيئة لدول خليجية".

وأضاف سالم، أن القضاء الأردني قرر الإفراج عن حجاج، دون توقيفه 14 يوما على ذمة التحقيق كما تقرر سابقا.

ولم يذكر المحامي الأردني مزيدا من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الأردنية، حول الموضوع.

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، رسما كاريكاتوريا لحجاج، نشر في صحيفة "العربي الجديد" (مقرها لندن).

وسخر الرسم من موقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد رفض تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "إف 35" للإمارات، بعد أسبوعين فقط من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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وأوضح النشطاء، أن الرسم المذكور هو السبب وراء توقيف حجاج، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر رسمي.

والجمعة، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأردن بالإفراج عن حجاج وإسقاط التهم "التعسفية" عنه.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.



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