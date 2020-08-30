العراق.. الحلبوسي يتهم الحكومة بـ"التلكؤ" في إجراء إصلاحات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

اتهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، الحكومة بـ"التلكؤ" في إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة، رغم المطالب الشعبية الداعية للتغيير.

وأوضح الحلبوسي، في بيان، أن "مسيرة الإصلاح تلكأت مرة بعد مرة رغم جهودِ الخيرين والشرفاء في هذا البلد، من خلالِ إعاقات متكررة ومتنوعة".

وأضاف أن ذلك "بالرغم من مطالبات الشعب المشروعة بالتغييرِ والإصلاح من خلال انتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطنِ".

وأردف: "البرلمان أخذ على عاتقه المضي في الإصلاحات رغم كل الصعوبات من خلال سن تشريعات جوهرية وقائية حازمة".

واستدرك: "وأيضا عبر التحرك السياسي مع الشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق الى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي".

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وتابع: "أعداء الشعب والقانون يحاولون تأجيج الفتنة طعنا في الظهور، وتفريق الصف الوطني، من خلال إشاعة خطاب الكراهية والتخوين والتخويف والترهيب".

وبدأت احتجاجات العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وتطالب الاحتجاجات، بإجراء إصلاحات جذرية في البلاد وكذلك تنظيم انتخابات مبكرة على أمل الإطاحة بالطبقة السياسية الحاكمة.



وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تشكلت في أيار/ مايو الماضي، بإجراء الإصلاحات التي تمهد لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وحددت حكومة الكاظمي السادس من حزيران/ يونيو من العام المقبل، لإجراء الانتخابات المبكرة، متعهدة بإجرائها تحت إشراف دولي وبعيد عن سطوة السلاح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.