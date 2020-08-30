اليمن.. متقاعدون عسكريون يغلقون مقر التحالف العربي بعدن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

أغلق عسكريون يمنيون متقاعدون، الأحد، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، للمطالبة بمعاشاتهم المتأخرة منذ أشهر.

وقال رئيس تحرير صحيفة الجيش (حكومية) العقيد علي منصور مقراط للأناضول، إن عسكريين متقاعدين (جنوبيين) أغلقوا، الأحد، البوابة الرئيسيّة لمقر التحالف العربي بمدينة البريقة، غربي عدن.

وأضاف أن عملية الإغلاق تأتي في إطار الضغط والتصعيد الذي ينفذه المعتصمون أمام بوابة مقر التحالف منذ ٥ يوليو/ تموز الماضي، تلبية لدعوة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن في المحافظات الجنوبية (غير حكومية).

وتضم هيئة العسكريين قادة كبار سابقون فيما كان يسمى بجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل أن يتم تسريحهم عام 1994، إثر حرب الشمال والجنوب.

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وتابع: "ترك المعتصمون بوابة خلفية لمقر التحالف العربي كإجراء جزئي قبل أن تتم عملية الإغلاق كاملة، كرسالة للجهات المسؤولية للتفاعل مع مطالبهم".

ويطالب المعتصمون الحكومة والتحالف العربي بسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في صرف معاشاتهم المتأخرة منذ يناير/كانون ثان ٢٠٢٠، بحسب المصدر ذاته .

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.