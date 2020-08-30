حمدوك يتوجه إلى جوبا لحضور توقيع اتفاق السلام السوداني

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

توجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، لحضور توقيع "اتفاق السلام" مع الحركات المسلحة، الإثنين.

ورافق حمدوك في زيارته، وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين السودانيين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد.

وأفاد حمدوك في منشور عبر "فيسبوك" قائلا: "أتوجه اليوم إلى جوبا، لمشاركة وفد الحكومة، والرفاق في حركات الكفاح المسلح، ودعم اتفاق السلام الذي سيجري توقعيه بالأحرف الأولى، الإثنين".

وأردف: "توصلنا لاتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة".

وتابع: "هذا الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء بمهام إضافية، منها تنزيل السلام مواقع بين مجتمعاتنا المحلية".

Advertisements

واستدرك: "وأيضا استكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات شعبنا العظيم وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية".

وذكر أن "هذه لحظة تفاؤل بما حققناه معا لمواطناتنا ومواطنينا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الأهلية".

وختم بالقول: "كذلك هي لحظة استشراف للمستقبل بأن نظل نعمل معا على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة أخرى".

والسبت، وقعت الحكومة السودانية، والحركات المسلحة "مسار دارفور"، على ملف الترتيبات الأمنية، بعد أن وقعت الجمعة، بالأحرف الأولى، على 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، من بينها تقاسم السلطة.



وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.