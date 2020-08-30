اكتشاف فيتامين يدمر خلايا الرئة السرطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت جامعة موسكو بيانا قالت فيه إن علماءها اكتشفوا أن جرعات عالية من فيتامينВ1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة، دون أن تلحق أي أضرار بالخلايا السليمة. وذلك حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.



ووفق الوكالة، فقد اشار بيان المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن "علماء جامعة موسكو اكتشفوا أن جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى".

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من جانبها، افادت مجلة International Journal of Molecular Sciences، بأن النتائج التي حصل عليها العلماء هي نتائج التجارب التي أجروها في ظروف المختبر بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، تقول البروفيسورة فكتوريا بونيك المشرفة على البحث "إن البيانات الجديدة حول التأثير السلبي لجرعات فيتامين В1 الكبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تأثيرها في الخلايا السليمة، سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة وبالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريريا".

وقد اختبر الباحثون هذه الفكرة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهارية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان، وقد أخذت من القرود واتضح أن لفيتامين В1 تأثيرا مماثلا لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.