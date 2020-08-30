طبيب يحذر من عواقب مستحضرات التجميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

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حذر أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية الروسي الدكتور أليكسي يديمسكي في حديث لراديو سبوتنيك، من أن مستحضرات التجميل قد تلعب دورا سلبيا لدى النساء ذاكرا ان الفتيات في عمر 12-13 سنة يستخدمن مستحضرات التجميل وينظفن بشرتهن بعنف ونشاط؛ وأن هذا الأمر يغير طبيعة البشرة مع مرور الوقت، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.



وقال بديمسكي بحسب صحيفة الشرق الأوسط "إن كثرة وتنوع مستحضرات التجميل التي توضع على الجلد، تؤدي إلى تغير طبيعة البشرة ويفقد الجلد خصائصه، ومع مرور الوقت لن يتحمل الجسم هذه المستحضرات، ويتفاعل مع أي مستحضر تجميل سبق أن استخدمته الفتاة سابقا، بما فيها الخاصة بتنظيف الجلد. وهذه حالة صعبة تظهر على شكل احمرار دائم وحكة والتهابات مختلفة". مضيفا أن هذه الحالات يصعب علاجها، موضحا "يصعب على الشخص المعاصر عدم ملامسة مستحضرات التجميل خلال اليوم. وأكثر من هذا، غالبية مكونات مستحضرات التجميل تتقاطع مع المواد الكيميائية المنزلية الاعتيادية؛ أي أن الشخص يتعامل مع هذه المواد خلال سنوات طويلة ويحافظ على فرط حساسية الجلد والجسم من هذه المكونات أو تلك".