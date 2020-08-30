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كاتب عمانى يثير الجدل باقتراح لتقليل العنوسة ومشاكل الزواج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسلطنة عمان ، تغريدة لكاتب عمانى يدعى على بن مسعود المعشنى ، يقترح فيها فكرة للتقليل من العنوسة ومشاكل الزواج، حيث اثار المقترح جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.

 

 

وغرد الكاتب العمانى "المعشنى" قائلا: " فكرة أعجبتنى والرأى لكم.. وهى: قيام 4 بنات موظفات بشراء أو تشييد منزل، ثم يبحثن عن زوج واحد مناسب لهن، فتكون النتيجة فتاكة وهى اللآت الثلاث: لا عنوسة.. لا مسشاكل زواج .. لا مشاكل سكن!!".

 

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وتوالت التعليقات على تغريدة الكاتب العمانى ، وقال المهندس صلاح البلوشى "هذا المقترح يصلح في جزر الواق واق وليس في مجتمع العادات والتقاليد".

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وغردت قابوسية قائلة "لو الواحدة تظل طول عمرها بدون زواج أشرف لها ولا تهين كرامتها".

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أما عابر فغرد قائلا:" اقتراح ممتاز.. ويقلل من تكاليف الزواج"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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