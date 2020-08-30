شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يصل جوبا لتوقيع اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك صباح اليوم الي دولة جنوب السودان وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام يوم غد الاثنين ، وفق وكالة الأنباء السودانية.

ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى، ضم وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس ووزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري، ووزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ود. هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والمهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ومدير عام جهاز المخابرات الوطني الفريق أول جمال عبد المجيد.

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وبالأمس وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالأحرف الأولى على آخر الاوراق المتعلقة بمفاوضات السلام بجوبا بفندق كراون بالعاصمة جوبا.

وتم التوقيع على ورقة القضايا السياسية بين وفد الحكومة المفاوض والحركة الشعبية لتحرير السودان- الجبهة الثورية وقع نيابة عن الحكومة السودانية المستشار بوزارة العدل السودانية، سبت حامد هجانا، ووقع نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الأمين العام، إسماعيل خميس جلاب، كما وقع د. ضيو مطوك عن فريق الوساطة.

وتم التوقيع أيضا على ورقة القضايا القومية بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية المختلفة وهي اخر أوراق التفاوض وبهذا يكون قد اسدل الستار على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكامل فصائلها