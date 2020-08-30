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الصومال تتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد بعثتها فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مندوب الحكومة الصومالية لدى الأمم المتحدة بشكوى إلى الجمعية العامة ضد أنشطة بعثتها فى الصومال، مؤكدا بأنه حان وقت إجراء تقييم شامل في مهام ” UNSOM”  داخل الصومال.

وجاء في منشور المندوب، بأن مكتب بعثة الأمم المتحدة في الصومال يبذل جل مجهوده فى قضايا لا تخدم المصالح الحكومة ورؤيتها السياسية حيال دفع مسيرة بناء المؤسسات الحكومية إلى الأمام، وفقا للإعلام المحلى.

وذكر المندوب فى شكوته، بأن بعثة الأمم المتحدة فى البلاد تمارس فى تقريرها الدوري بتقليل أهمية التطورات السياسية للحكومة وإنجازاتها في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تدعو إلى احترام سيادة الصومال محذرة في الوقت ذاته من إجراء تدخل في ملف الانتخابات القادمة.

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يأتى هذا بعد أيام من تقديم مبعوث الأمم المتحدة لدى البلاد إلى مجلس الأمن الدولى تقريرا مسهبا عن التغيرات السياسية والظروف الإنسانية في الصومال.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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