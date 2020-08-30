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الرئيس السورى يعلن أسماء الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

ونشرت الرئاسة السورية في بيان أسماء الوزراء الجدد وهى كما يلي:

المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع

وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

الدكتور محمد عبد الستار  وزيراً للأوقاف

منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية

الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

ة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية

المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي

المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

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المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

أحمد  وزيراً للعدل

تمام رعد وزيراً للموارد المائية

الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

زياد صباغ وزيراً للصناعة

المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

محمد سمير حداد وزيراً للدولة

ملول الحسين وزيراً للدولة

 

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