شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله يدعو جيش لبنان للإعلان عن نتائج التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأحد، نحن منفتحون على أي نقاش هادىء في مجال الوصول الى عقد سياسي جديد. ودعا نصر الله الجيش اللبناني للإعلان عن نتائج التحقيق الفني في انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح نصر الله، على الإسرائيلي أن يفهم أنه عندما تقتل أحد مقاتلينا سنقتل أحد جنودك، مضيفا لن ندخل في اشتباكات على الحدود لأن هذا ما تريده إسرائيل.

وكانت قد تصاعد الغضب الشعبي في الشارع اللبناني خلال الاحتجاجات التي رفعت شعار "يوم الحساب"، على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت وراح ضحيتها عشرات الشهداء، حيث ردد المتظاهرون هتافات معارضة لحزب الله اللبناني منها :"إرهابي إرهابي.. حزب الله إرهابي".