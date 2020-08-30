شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بالأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة الأمم المتحدة، السبت، الحكومة العراقية الى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري بمحافظة الأنبار العراقية. وقالت المنظمة في بيان نشرته السومرية نيوز، إن "تقريرا صدر للامم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأُسر الضحايا".

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