صاعقة تقتل 10 أطفال وتصيب 4 آخرين في أوغندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أودت صاعقة في بلدة بشمال أوغندا، محاذية للحدود مع الكونغو، بحياة عشرة أطفال، وأدت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح حسب الشرطة المحلية.



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وتراوحت أعمار ضحايا الصاعقة بين 9 أعوام و16 عاما، وكانوا يحتمون من الأمطار الغزيرة في أحد البيوت المسقوفة بالحشائش بعد أن لعبوا كرة القدم في ساحة محاذية.

وشرعت عائلات الضحايا بتسلم جثامين أبنائها الجمعة، فيما يجري دفنهم السبت.

يشار إلى أن صواعق البرق تشيع في أوغندا خلال موسم الأمطار، ويحدث أن تودي بحياة الأطفال بما في ذلك خلال وجودهم في المدارس التي لا تتوفر في جميعها بالضرورة الشروط اللازمة للسلامة، لاسيما في المناطق الريفية النائية.