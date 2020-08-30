- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صاعقة تقتل 10 أطفال وتصيب 4 آخرين في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أودت صاعقة في بلدة بشمال أوغندا، محاذية للحدود مع الكونغو، بحياة عشرة أطفال، وأدت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح حسب الشرطة المحلية.
وتراوحت أعمار ضحايا الصاعقة بين 9 أعوام و16 عاما، وكانوا يحتمون من الأمطار الغزيرة في أحد البيوت المسقوفة بالحشائش بعد أن لعبوا كرة القدم في ساحة محاذية.
وشرعت عائلات الضحايا بتسلم جثامين أبنائها الجمعة، فيما يجري دفنهم السبت.
يشار إلى أن صواعق البرق تشيع في أوغندا خلال موسم الأمطار، ويحدث أن تودي بحياة الأطفال بما في ذلك خلال وجودهم في المدارس التي لا تتوفر في جميعها بالضرورة الشروط اللازمة للسلامة، لاسيما في المناطق الريفية النائية.
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة تقتل 10 أطفال وتصيب 4 آخرين في أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.