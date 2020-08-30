موزيلا تطلق متصفح فايرفوكس الجديد لأجهزة أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة موزيلا، متصفح فايرفوكس الجديد للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد، مؤكده أنه يتفوق على نظرائه بسرعة تصفح فائقة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 79 الجديد يحمل اسم المشروع Daylight ويتوفر حاليا في متجر جوجل بلاي، ويعتمد على أساس تقني جديد وهو محرك المتصفح «GeckoView».

وأضافت موزيلا أن محرك المتصفح «GeckoView» الجديد يمتاز بأنه أسرع من البرامج الأخرى مثل جوجل كروم ومايكروسوفت Edge، كما يعكس متصفح فايرفوكس الجديد معايير شركة موزيلا المتعلقة بالحفاظ على الخصوصية وتعزيز الأمان.

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وتابعت: "نضع القواعد الأساسية بفضل محركنا الخاص؛ حيث يمكننا بشكل مستقل تحديد وظائف الخصوصية والأمان، التي نرغب في إتاحتها لمستخدمي متصفح فايرفوكس الجوال".

وأكدت الشركة الأمريكية أنها قامت في الإصدار 79 الجديد بتحسين وظيفة الحماية من التتبع، كما يمكن تنظيم العلامات المرجعية في مجموعات، بالإضافة إلى توافر العديد من خيارات التخصيص الجديدة مثل الوضع المظلم.

وبالنسبة للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة فإنه قد يكون من المفيد نقل شريط العنوان إلى الحافة السفلية للشاشة، ويتضمن فايرفوكس الجديد وظيفة صورة في صورة؛ حيث يمكن للمستخدم مشاهدة مقطع الفيديو حتى النهاية أثناء الرد على إحدى الرسائل.

وأعلنت شركة موزيلا عن تحسين وظيفة الحماية من التتبع في إصدار فايرفوكس الجديد، والتي يتم تفعيلها بشكل افتراضي، وبالتالي فإنها تقوم بحظر العديد من أدوات تتبع الإعلانات تلقائيا؛ حيث تعمل هذه التقنية الجديدة على حماية مستخدمي فايرفوكس الجديد من العديد من ملفات الكوكيز الخاصة بالتتبع وجمع بصمات الأصابع الرقمية، والبرامج الضارة مثل برامج التشفير وطلب الفدية.