أمريكا تكشف حقيقة استثناء الكويت من الزيارات بسبب رفضها التطبيع مع إسرائيل

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وشددت رومانوسكي على "عدم وجود تأثير لموقف الكويت الرسمي من التطبيع مع إسرائيل، على العلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفة أن "كبار المسؤولين الأمريكيين يواصلون زيارتهم إلى الكويت، دعما للشراكة طويلة الأمد بين البلدين".
ولفتت السفيرة الأمريكية إلى زيارة الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران براين هوك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي جونيور للكويت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر للكويت؛ للتواصل مع كبار المسؤولين الكويتيين حول عدة أمور مهمة".
وكانت مصادر حكومية كويتية مطلعة، جددت مؤخرا التأكيد على أن "موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير".
وقالت المصادر الحكومية، لصحيفة "القبس"، إن "الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل"، مؤكدة أن "موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغير".
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