وأشار حمدوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى أن مناسيب النيل وروافد هذا العام، حققت أراقام قياسية لم تحدث منذ عام 1912.
© Sputnik . Amro Omran
وأرفق حمدوك منشوره بعدد من المعلومات المرتبطة بفيضانات النيل لهذا العام، والتي أدت إلى انهيار كلي 19 ألف و723 منزلا، وانهيار جزئي لنحو 36 ألف و412 منزلا.
وتظهر البيانات أن فيضان نهر النيل أدى لتضرر 149 مرفق رسمي، و318 متجر ومخزن، ونفوق 5 آلاف و379 ماشية.
وتؤكد البيانات أن ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان أبرز الولايتين المتضررتين من فيضانات النيل.
أعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، عن ارتفاع قياسي في منسوب مياه النيل.
وأوضحت الحكومة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن منسوب النيل الرئيسي بلغ اليوم 16.30سم بارتفاع 3 سم عن الأمس، وارتفاع 1.22 سم عن العام الماضى
كما أشارت الحكومة السودانية إلى أن منسوب نهر عطبره بلغ اليوم 15.75سم بارتفاع 3 سم عن الأمس وارتفاع 1.67 سم عن العام الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: خسائر مفجعة بسبب ما يحدث في نهر النيل لأول مرة منذ 108 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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