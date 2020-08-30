إسرائيل تأمل في توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات الشهر المقبل

وأضاف أكونيس لقناة "كان" التلفزيونية العامة "من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في سبتمبر بمدينة واشنطن".

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وتابع "سيحدث هذا - من المفترض أن يحدث، على ما آمل- قبل رأس السنة العبرية. لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل".

ويصادف رأس السنة العبرية الجديدة 18 أيلول/ سبتمبر.

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وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس السبت، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وأضافت أنه "يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، كما "سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".