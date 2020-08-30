شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان يعلن وقوع خسائر فادحة بسبب فيضان النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، إن "مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ ١٩١٢م، فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات"، وفق ما كتب على تويتر

وأضاف: "أوجه باستمرار التنسيق الفعّال بين كُلّ مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس القومي للدفاع المدني في هذا النفير الوطني الكبير الذي ظلوا يقومون به خلال الفترة الماضية... وتعزيز التنسيق الكامل فيما بينهم ومع كافة قطاعات المجتمع المدني لحشد كافة الموارد المادية والبشرية الممكنة للعمل على تخفيف حدة الفيضان على مواطنينا. ونعمل بالتوازي لوضع الخطط للتعامل الجذري مع الفيضان مستقبلا. "

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