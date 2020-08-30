شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى لموقعين وسط وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، موقعين وسط وجنوب قطاع غزة، وأوقعت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن دبابات الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت بعدة قذائف مدفعية موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وأضافت أن دبابات الاحتلال قصفت موقعا بقذيفتين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف. Advertisements

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من الضفة بينهم فتى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن نادي الأسير اليوم الأحد إنه تم اعتقال مواطنين اثنين من طولكرم، كما اختطفت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون" أسيرا سابقا من بلدة قباطية جنوب جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من الخليل، وفتى من مخيم الجلزون في رام الله، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيسوية في ميدينة القدس.