شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإمارات ترسل مساعدات غذائية وأدوات مدرسية لأهالي حضرموت باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى ميناء المكلا اليمنى سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطنانا من المواد الغذائية والحقائب والأدوات المدرسية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي محافظة حضرموت، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يأتي وصول السفينة امتدادًا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية، دعماً لليمن وشعبه.

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وعبّر المسؤولون في مديرية المكلا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبًا على الجهود التي تبذلها على جميع الأصعدة عامة وعلى الصعيد الإغاثي خاصة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة بالمحافظة، مشيدين بالتدخل الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر في محافظة حضرموت عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وإقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي.