شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من، سمير عبد القادر وسامح عدنان ، وذلك بعد مداهمة منزليهما.



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