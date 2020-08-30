"التعاون الإسلامي" تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

إسطنبول/الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة "مالمو" السويدية، واعتبرته "عملا تحريضيا واستفزازيا".

وأكدت المنظمة في بيان، أن هذا الفعل "مرفوض، ويتناقض مع الجهود الدولية لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد".

وفي الوقت نفسه، أشاد مرصد الإسلاموفوبيا في المنظمة، بـ"الإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية ضد الذين قاموا بهذا العمل الاستفزازي"، حيث أدانت السلطات تلك الواقعة ورفضتها.

وطالب البيان، المسلمين المقيمفي السويد "بضبط النفس، وعدم اللجوء لأعمال العنف والتعامل مع الحادثة في إطارها القانوني".

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وأشارت المنظمة، إلى أنها ستواصل جهودها على المستوى الدولي لمواجهة مثل هذه الظاهرة المسيئة.

والجمعة، أعلنت الشرطة، اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو، عقب "أعمال معادية للإسلام".



وأضافت أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.



وشهدت المدينة تظاهرة لأنصار زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، بعد منع الأخير من الاجتماع معهم في مالمو، وحظر دخوله السويد.

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