الجيش اليمني يسيطر على موقع استراتيجي في البيضاء

اليمن/ الخليج 365

سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة برجال القبائل، الأحد، على موقع استراتيجي في محافظة البيضاء، وسط البلاد، إثر مواجهات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين حوثيين.

جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به العميد مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال الصلاحي إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بمسلحي القبائل، نجحت اليوم في السيطرة على جبل صوران الاستراتيجي في جبهة ناطع، بعد مواجهات مع مسلحي الحوثي".

وأضاف أن "الموقع يعد من أهم المواقع في المديرية، كونه يطل على مناطق في ناطع، ومناطق أخرى في مديرية الملاجم المجاورة".

وتابع: "كان الموقع يشكل عقبة أمام الجيش في مسألة التقدم باتجاه مناطق في مديرية الملاجم، واستخدمه الحوثيون مقرا لقناصة يستهدفون الجيش".

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ولفت إلى أن "هذا التقدم، جاء بعد مواجهات أسفرت عن مقتل 5 حوثيين"،، دون التطرق إلى ما إذا كانت الاشتباكات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.

ومؤخرا، اندلعت معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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